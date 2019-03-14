В Санкт-Петербурге отец-наркоман случайно убил свою маленькую дочь, смахнув рассыпанный на холодильнике метадон на пол. Допрос подозреваемого сняли на видео.

В Санкт-Петербурге отец-наркоман случайно убил свою маленькую дочь, смахнув рассыпанный на холодильнике метадон на пол, сообщает СКР. Допрос подозреваемого сняли на видео.Трагический инцидент произошел 2 февраля на улице Димитрова в Купчино. По признанию 27-летнего мужчины, он просыпал часть наркотика, когда разворачивал упаковку, а после того, как принял дозу, смахнул порошок на пол кухни. Каким образом метадон попал в организм двухлетней девочки, сейчас пытаются установить криминалисты. Доза оказалась смертельной — спустя несколько часов малышка скончалась.Отца задержали в рамках уголовного дела, заведенного по статье "Причинение смерти по неосторожности". Меру пресечения ему пока не избрали. Не исключено, что обвинения будут предъявлены и сотрудникам "профильных служб, обязанных осуществлять надзор и контроль за обстоятельствами воспитания и жизни ребенка в условиях, отвечающих его безопасности".