Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин узнал своего соперника по предстоящему бою. В подмосковных Мытищах в рамках совместного турнира Fight Nights Global и Golden Team Championship россиянин проведет бой против бразильца Фабио Мальдонадо.

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин узнал своего соперника по предстоящему бою. В подмосковных Мытищах в рамках совместного турнира Fight Nights Global и Golden Team Championship россиянин проведет бой против бразильца Фабио Мальдонадо.Посмотреть эту публикацию в Instagram