Самоуправляемые автомобили, разработанные несколькими российскими компаниями, начнут тестовые поездки по городским улицам в Москве и Татарстане в конце апреля — начале мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Александра Морозова.

Самоуправляемые автомобили, разработанные несколькими российскими компаниями, начнут тестовые поездки по городским улицам в Москве и Татарстане в конце апреля — начале мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Александра Морозова.Чиновник пояснил, что после схода снега и повышения температуры на сухих дорогах эксплуатация пока еще недостаточно "опытных" беспилотных автомобилей будет более безопасной. Всего заявки на тестирование таких систем подали шесть компаний и организаций: "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", КамАЗ, "Иннополис" и Таганрогский университет.По словам соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" (НТИ) и президента партнерства "ГЛОНАСС" Александра Гурко, компании сами выбирают, какие базовые платформы использовать. Это и Nissan, и ГАЗ, и КамАЗ, а также Ford Focus и Kia Optima. Из бюджета НТИ организаторы эксперимента запросили около 40 миллионов рублей в год на гранты для компаний-разработчиков.В конце ноября 2018-го председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в Москве и Татарстане эксперимента по использованию самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования. В нем примут участие сто робомобилей, помеченных специальным знаком с буквой "А". Эксперимент рассчитан на три года.