Теперь судьбу проекта должен решить Владимир Путин

Правительство одобрило начало строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России. Сначала проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. Теперь его доклад согласовал премьер Дмитрий Медведев, сообщили Ведомостям участник правительственных совещаний, два человека, близких к РЖД, и федеральный чиновник. Доклад подписан и направлен президенту, подтвердил представитель правительства. Теперь судьба проекта зависит от решения Владимира Путина.Участок до Нижнего Новгорода будет стоить 621,5 млрд руб., из которых по 200 млрд должны предоставить бюджет и РЖД, остальное — частные инвесторы. Но если власти решат продолжить дорогу до Казани, смета вырастет почти втрое – до 1,7 трлн руб.Медведев уже обещал строителям ВСМ налоговые льготы и одобрил включение проекта в магистральный план развития инфраструктуры. Но единодушия в правительстве не было: на рассмотрение премьера доклад Акимова поступил без визы первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, сказал участник правительственных совещаний и подтвердил чиновник. Силуанов говорил, что скептически относится к проекту: Вопрос: а будет ли здесь экономика? В дороге до Владимира, до Нижнего Новгорода, даже до Казани он ее не видел (цитата по РИА Новости).Пока президент не принял решения, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РЖД надеется, что это произойдет до конца марта, говорил во вторник президент госкомпании Олег Белозеров. Совещание у президента назначено на 20-е числа марта и если не будет перенесено, то решение будет принято быстро, считает человек, близкий к РЖД.Но решение Путина будет во многом зависеть от того, найдутся ли в России желающие строить дорогу: его позиция – потраченные деньги должны в основном остаться в России, рассказывают три участника правительственных совещаний. Строителей будет подбирать РЖД, указывает представитель Минтранса. На совещаниях строительный комплекс выразил всестороннюю готовность к реализации проектов ВСМ, утверждает представитель РЖД, не уточняя, есть ли строители, заинтересованные в магистрали до Нижнего Новгорода.