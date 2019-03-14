Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое. Ранее менеджеры данную информацию опровергали. Однако в последние сутки ее состояние резко ухудшилось.

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.По словам Исаевой, "первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы", поскольку при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений за здоровье Юлии.Однако 12 марта певица резко почувствовала себя плохо, и до сих пор ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Менеджер Началовой пишет, что ставить какие-то диагнозы не умеет и не будет, но обещает сообщить поклонникам подробности после того, как будет получена официальная информация от квалифицированных докторов."Все мы озадачены только одним — помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать", — пишет Исаева.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Исаева Анна (@isaeva.anya) 13 Мар 2019 в 1:07 PDTСообщения о том, что Юлия Началова попала в реанимацию, появились еще несколько дней назад, однако ее менеджеры эту информацию поначалу опровергали, а в "Инстаграме" певицы в тот день появилось ее фото из Рима.Накануне же Анна Исаева на странице певицы в "Инстаграме" писала, что "Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы", поскольку несколько лет назад у нее была диагностирована подагра.СМИ, однако, называли разные диагнозы. 13 марта сообщалось о том, что она подключена к искусственной вентиляции легких.При этом, по информации Mash, Юлия Началова страдает диабетом, и у нее резко поднялся сахар на фоне переживаний из-за дележа 4-комнатной квартиры с хоккеистом Александром Фроловым. С ним певица состояла несколько лет в близких отношениях, но год назад они расстались.