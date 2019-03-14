Вдова Сергея Бодрова – младшего назвала мракобесием планы
шоумена Стаса Барецкого по съемкам фильма Брат-3. По словам Светланы
Бодровой, пользуясь легендарным именем киноленты начала 2000-х, какие-то
неудачники решили заявить о себе.
Вдова Сергея Бодрова – младшего назвала мракобесием планы
шоумена Стаса Барецкого по съемкам фильма "Брат-3". По словам Светланы
Бодровой, пользуясь легендарным именем киноленты начала 2000-х, какие-то
неудачники решили заявить о себе.
Светлане Бодровой, по ее словам, "мерзко"
обсуждать возможную съемку продолжения "Брата-3". Она назвала съемочную
команду "убогими людьми".
"Как комментировать вот это мракобесие? Это не поможет
стать им популярными никак, ну на один день или несколько дней, пока люди
возмущаются, они кайфуют от этого. Какое-то презрение людское будет. Беда",
– заявила Life.ru.
Напомним, о планах съемок картины "Брат-3" заявил шоумен
Стас Барецкий. По его словам, в фильме снимутся Никита Джигурда,
Вячеслав Дацик и другие. Он также заявлял, что главную роль исполнит Кирилл
Руки-Базуки Терешин, но после "синтоловый качок" отказался от съемок.
После сообщений о съемках продолжения культовых фильмов в Сети появились петиции с требованием запретить их. "Даже вот жаль этих людей мне, прямо по-человечески. Не хочу их оскорблять как-то, мне жаль, это такие неудачники. Как-то у них не сложилась жизнь", – сказала Светлана .
Днем ранее кинорежиссер и продюсер Сергей Сельянов заявил,
что целью человека, "паразитирующего на народной любви" к и
его фильму "Брат", является пиар. "У него цель самопиара.
Недостойно обсуждать эту тему, инициативу какого-то придурка", – заявил Сельянов.
А министр культуры Владимир Мединский призвал журналистов игнорировать тему о
предполагаемых съемках продолжения фильма Бодрова.