Вдова Сергея Бодрова – младшего назвала мракобесием планы шоумена Стаса Барецкого по съемкам фильма Брат-3. По словам Светланы Бодровой, пользуясь легендарным именем киноленты начала 2000-х, какие-то неудачники решили заявить о себе.

Вдова Сергея Бодрова – младшего назвала мракобесием планышоумена Стаса Барецкого по съемкам фильма "Брат-3". По словам СветланыБодровой, пользуясь легендарным именем киноленты начала 2000-х, какие-тонеудачники решили заявить о себе.Светлане Бодровой, по ее словам, "мерзко"обсуждать возможную съемку продолжения "Брата-3". Она назвала съемочнуюкоманду "убогими людьми"."Как комментировать вот это мракобесие? Это не поможетстать им популярными никак, ну на один день или несколько дней, пока людивозмущаются, они кайфуют от этого. Какое-то презрение людское будет. Беда",– заявила Life.ru.Напомним, о планах съемок картины "Брат-3" заявил шоуменСтас Барецкий. По его словам, в фильме снимутся Никита Джигурда,Вячеслав Дацик и другие. Он также заявлял, что главную роль исполнит КириллРуки-Базуки Терешин, но после "синтоловый качок" отказался от съемок.После сообщений о съемках продолжения культовых фильмов в Сети появились петиции с требованием запретить их. "Даже вот жаль этих людей мне, прямо по-человечески. Не хочу их оскорблять как-то, мне жаль, это такие неудачники. Как-то у них не сложилась жизнь", – сказала Светлана .Днем ранее кинорежиссер и продюсер Сергей Сельянов заявил,что целью человека, "паразитирующего на народной любви" к иего фильму "Брат", является пиар. "У него цель самопиара.Недостойно обсуждать эту тему, инициативу какого-то придурка", – заявил Сельянов.А министр культуры Владимир Мединский призвал журналистов игнорировать тему опредполагаемых съемках продолжения фильма Бодрова.