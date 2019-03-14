Герцогиня Сассекская появилась на службе в Вестминстерском аббатстве в колготках из масс-маркета. И это при том, что ранее Меган Маркл заявила, что ни за что их не наденет.

Герцогиня Сассекская появилась на службев Вестминстерском аббатстве в колготках из масс-маркета. И это при том, чторанее Меган Маркл заявила, что ни за что их не наденет.Служба былаприурочена к Дню Содружества наций. Меган Маркл появилась на светскоммероприятии в монохромной одежде. Она выбрала белое пальто, светлое платье спринтом и белую шляпку.Свой нарядона дополнила темно-зелеными туфлями-лодочками и клатчем в тон. Меган Марклвыглядела очень элегантно. Однако модные эксперты определили, что в тот день женапринца Гарри выбрала тонкие телесные колготки крупнейшего масс-маркетовогопроизводителя Marks & Spencer, сообщает The Sun.Стоят они достаточно дешево. Примерно шесть фунтов стерлингов(500 рублей – прим. ред.). Для особы из королевской семьи, к тому же заядлоймодницы и признанной иконы стиля – довольно странный выбор.Примечательно, что ранее при подготовке к празднованию 70-летияпринца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки этого бренда. Женапринца Гарри назвала их мусором и потребовала пару премиальной марки Wolford за35 фунтов. Что заставило на сей раз герцогиню Сассекскую остановить свойвыбор на колготках из масс-маркета, неизвестно.Отметим, чтонаряды всегда горячо обсуждают в Сети. К слову, королевская семья, и,в частности, Елизавета II не всегда одобряют выбор жены принца Гарри. Они считают, чточасто одевается согласно светскому, а не королевскому этикету.