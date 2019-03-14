Герцогиня Сассекская появилась на службе
в Вестминстерском аббатстве в колготках из масс-маркета. И это при том, что
ранее Меган Маркл заявила, что ни за что их не наденет.
Герцогиня Сассекская появилась на службе
в Вестминстерском аббатстве в колготках из масс-маркета. И это при том, что
ранее Меган Маркл заявила, что ни за что их не наденет.
Служба была
приурочена к Дню Содружества наций. Меган Маркл появилась на светском
мероприятии в монохромной одежде. Она выбрала белое пальто, светлое платье с
принтом и белую шляпку.
Свой наряд
она дополнила темно-зелеными туфлями-лодочками и клатчем в тон. Меган Маркл
выглядела очень элегантно. Однако модные эксперты определили, что в тот день жена
принца Гарри выбрала тонкие телесные колготки крупнейшего масс-маркетового
производителя Marks & Spencer, сообщает The Sun.
Стоят они достаточно дешево. Примерно шесть фунтов стерлингов
(500 рублей – прим. ред.). Для особы из королевской семьи, к тому же заядлой
модницы и признанной иконы стиля – довольно странный выбор.
Примечательно, что ранее при подготовке к празднованию 70-летия
принца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки этого бренда. Жена
принца Гарри назвала их мусором и потребовала пару премиальной марки Wolford за
35 фунтов. Что заставило на сей раз герцогиню Сассекскую остановить свой
выбор на колготках из масс-маркета, неизвестно.
Отметим, что
наряды всегда горячо обсуждают в Сети. К слову, королевская семья, и,
в частности, Елизавета II не всегда одобряют выбор жены принца Гарри. Они считают, что
часто одевается согласно светскому, а не королевскому этикету.