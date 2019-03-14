Водитель автобуса получил серьезные травмы в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в центре Стокгольма. Очевидец снял на видео мощный хлопок, после которого общественный транспорт объяло пламя.

Водитель автобуса получил серьезные травмы в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в центре Стокгольма. Очевидец снял на видео мощный хлопок, после которого общественный транспорт объяло пламя.Инцидент произошел около 11:30 по местному времени в минувшее воскресенье, 10 марта. На кадрах видно, как автобус направляется к тоннелю, цепляет установленными на крыше газовыми баллонами ограничитель высоты, после чего раздается мощный взрыв.Пассажиров в салоне не было, водитель смог самостоятельно покинуть кабину, позже его госпитализировали с ожогами. К тому моменту, когда спасатели оттащили автобус в сторону, он был полностью объят огнем.Полиция в тот же день отвергла версию теракта, заявив об ошибке водителя — тоннель не предназначен для высоких автобусов.