Алексей Панин находится в перманентной борьбе с матерью своей дочери Нюси, моделью Юлией Юдинцевой. Родители пытаются отобрать друг у друга девочку, и вот настал черед нового раунда.

Алексей Панин находится в перманентной борьбе с матерью своей дочери Нюси, моделью Юлией Юдинцевой. Родители пытаются отобрать друг у друга девочку, и вот настал черед нового раунда.Алексей Панин и Юлия Юдинцева расстались почти сразу после того, как на свет появилась их дочь Анна. Артист ласково называет наследницу Нюсей. С тех пор, как девочка родилась, родители ведут за нее ожесточенную борьбу. Пара уже обменялась обвинениями в пристрастии к алкоголю. К тому же Панин утверждал, будто Юдинцева психически больна.Дальше – больше. Родители по очереди выкрадывали друг у друга ребенка до тех пор, пока суд не постановил, что девочка будет жить с отцом. Так решила сама девочка. Она объяснила это тем, что с отцом ей живется лучше, он ее понимает, а мать якобы все время кричит, и поэтому ей было страшно находиться рядом с ней.Казалось бы, инцидент исчерпан. Но нет. Теперь Алексей Панин намерен лишить Юлию Юдинцеву родительских прав. Об этом актер объявил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Моя дочка потеряла Мать ❗️Нюся окончательно отказалась общаться со своей Матерью потому что она отказалась выпустить ее на профилактическое лечение за границу. Она поставила письменный запрет на выезд. Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь, Аня ей позвонила, а Мать даже не стала ее слушать. Аня очень плакала (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – сообщил .По словам артиста, ради этой поездки он продал свой последний мотоцикл. "По суду ребенок живет со мной, но мать не лишена родительских прав. ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ЛИШАТЬ!" – объявил актер. Комментаторы немедленно активизировались. Они засыпали вопросами о самочувствии Нюси. Тот ответил, что волноваться не о чем, но "врачи посоветовали".