Актриса на гастролях в Риге сходила на коррекцию волос. Несмотря на плотный график, Агата Муцениеце не забывает о своей внешности.

Актриса на гастролях в Ригесходила на коррекцию волос. Несмотря на плотныйграфик, Агата Муцениеце не забывает о своей внешности.Жена звезды сериала "Мажор" ПавлаПрилучного рассказала о процедуре в своем Instagram-аккаунте. При этом она опубликовала фото с распущенными волосами,похваставшись результатами."А ведь я совершенно серьезно говорила, что буду на коррекцию волосездить в Ригу! В этот раз повезло, совпало с гастролями… Девочки преобразоваливолосы, напоили капучино и накормили печеньками", – поделилась Агата Муцениеце.Поклонникам понравился образ артистки. "Вот с волосамивыглядишь ухоженной и красивой", "Красотка, милая очень, длинные волосы Вам клицу", "Очень хорошо Вам длинные волосы!", "Прям вот очень классно так!Такая нежная и красивучая. Мне тоже кажется, что с длинными волосами вообщеотпад!", – прокомментировали снимок фолловеры.Можно предположить, что актриса взялась за себя послепоявления слухов о неверности ее супруга. Так, ранее появилась неподтвержденнаяинформация о том, что, якобы, Павел Прилучный изменял , снимаясьв сериале "В клетке".Как писали "Дни.ру", местом съемок сериала стал Калининград. Какутверждают поклонники актера, там он частенько веселился в компании красивыхдевушек.Напомним, ПавелПрилучный и Агата Муцениеце женаты семь лет. Они воспитываютдвоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.