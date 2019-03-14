Актриса на гастролях в Риге
сходила на коррекцию волос. Несмотря на плотный
график, Агата Муцениеце не забывает о своей внешности.
Актриса на гастролях в Риге
сходила на коррекцию волос. Несмотря на плотный
график, Агата Муцениеце не забывает о своей внешности.
Жена звезды сериала "Мажор" Павла
Прилучного рассказала о процедуре в своем Instagram-аккаунте. При этом она опубликовала фото с распущенными волосами,
похваставшись результатами.
"А ведь я совершенно серьезно говорила, что буду на коррекцию волос
ездить в Ригу! В этот раз повезло, совпало с гастролями… Девочки преобразовали
волосы, напоили капучино и накормили печеньками", – поделилась Агата Муцениеце.
Поклонникам понравился образ артистки. "Вот с волосами
выглядишь ухоженной и красивой", "Красотка, милая очень, длинные волосы Вам к
лицу", "Очень хорошо Вам длинные волосы!", "Прям вот очень классно так!
Такая нежная и красивучая. Мне тоже кажется, что с длинными волосами вообще
отпад!", – прокомментировали снимок фолловеры.
Можно предположить, что актриса взялась за себя после
появления слухов о неверности ее супруга. Так, ранее появилась неподтвержденная
информация о том, что, якобы, Павел Прилучный изменял , снимаясь
в сериале "В клетке".
Как писали "Дни.ру", местом съемок сериала стал Калининград. Как
утверждают поклонники актера, там он частенько веселился в компании красивых
девушек.
Напомним, Павел
Прилучный и Агата Муцениеце женаты семь лет. Они воспитывают
двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.