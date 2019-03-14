В Ростовской области задержаны семеро членов преступной группировки, которая обналичивала деньги сомнительного происхождения. Они создали две сотни фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в нескольких регионах. Для сбора доказательств полиция провела около двух десятков обысков.

В Ростовской области задержаны семеро членов преступной группировки, которая обналичивала деньги сомнительного происхождения. Они создали две сотни фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в нескольких регионах. Для сбора доказательств полиция провела около двух десятков обысков. В МВД заявили, что злоумышленники вывели в теневой оборот около миллиарда рублей."Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций, сообщает телеканал "Россия 24". Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и другие подтверждающие противоправную деятельность задержанных предметы.Возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной преступной группой. Пять подозреваемых уже арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.