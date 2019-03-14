Закон о хостелах необходимо доработать, заявили сегодня в Совете Федерации. Сенаторы отклонили документ, принятый ранее Госдумой. В соответствии с ним запрещается открывать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов.

Закон о хостелах необходимо доработать, заявили сегодня в Совете Федерации. Сенаторы отклонили документ, принятый ранее Госдумой. В соответствии с ним запрещается открывать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов.У жилого дома в самом центре Москвы несколько корпусов-крыльев. В одном из них квартир в обычном понимании давно не осталось — только офисы и гостиница, причем, с отдельным входом. Этот отель, точнее, хостел оказался под угрозой закрытия."Многим отелям установят обязательные требования — наличие отдельного входа, наличие эвакуационного выхода и так далее. У нас есть шанс решить эти проблемы", — говорит Елена Тимакова, управляющий мини-отеля.Закон о хостелах, принятый Госдумой, фактически запрещал нахождение мини-гостиниц в многоквартирных домах. До вступления документа в силу оставалось 10 дней. Но сегодня Совет Федерации проголосовал против."Ко мне поступило очень много обращений, что нельзя мгновенно закрыть бизнес. Раньше такого закона не было, человек взял кредит, оформил аренду помещения. Ну дайте ему время до 1 января 2020 года, чтобы он цивилизованно закрыл свой бизнес, ну мы же не рейдеры, мы не можем так поступать", — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В Совфеде о необходимости принятия закона говорила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Позже уже в Госдуме она заявила, что депутаты будут продолжать консультации."У Госдумы сейчас несколько вариантов действий. Первое — это преодоление вето. Жилое помещение предназначено для постоянного проживания граждан — это главный сюжет из Жилищного кодекса. Мы должны иметь право на отдых", — объяснила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.Озабоченность депутатов понятна — в крупных городах около половины хостелов расположены именно в многоэтажных домах, в том числе, и ночлежки для мигрантов. Такие гостиницы являются вечной головной болью для соседей.- Просто бедствие дома, потому что в чистых подъездах, за которыми мы следим, непонятные личности кричат, выпивают, курят и ведут себя совершенно асоциально.Навести порядок в этом секторе гостиничного бизнеса и должен был новый закон. Убрать с рынка нечистоплотных предпринимателей — главная цель. Но многие развивали бизнес вполне законно и готовы подстроиться под новые реалии, но времени катастрофически не хватает."Я обратился к сенатору от Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко с тем, чтобы рассмотреть возможность установления сроков вступления в силу закона. Ко мне обращалось большое количество предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом. И они справедливо говорят: дайте нам время, чтобы перестроиться", — сообщил Александр Беглов.Как бы то ни было, дискуссии продолжатся. Возможно, будет создана согласительная комиссия, и депутаты вместе с сенаторами найдут решение.