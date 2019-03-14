Президент Украины Петр Порошенко может победить на выборах только в результате фальсификации голосования. Но и оппоненты лидера Незалежной не лыком шиты: они не дадут шансов стать президентом второй раз, уверен бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Президент Украины Петр Порошенко может победить на выборах только в результате фальсификации голосования. Но и оппоненты лидера Незалежной не лыком шиты: они не дадут шансов стать президентом второй раз, уверен бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.Политик уверен, что в победу Порошенко никто не поверит."Потому что то, что сегодня вброшено о его намерении фальсифицироватьвыборы, оно зашло глубоко", – сказал экс-парламентарий в эфире телеканала"Россия-1".В украинском обществе давно привыкли к вранью Порошенко,поэтому вариантов победить честно у лидера Незалежной не осталось, полагаетКилинкаров. О мошеннических схемах главы государства ранее стало известнопрессе. Оказалось, что предвыборный штаб президента так называемые сетки -группы сторонников, занимающихся подкупом сограждан.Говоря о целях президентства , бывший парламентарийвыразил сомнение, что глава государства действительно желает вступления Украиныв НАТО и Евросоюз. В противном случае руководству страны, погрязшему вкоррупции, придется смириться с внешним контролем за финансами иналогообложением. "Зачем им это нужно? У них под ногами целая страна! Ониее воруют", – заключил политик.Несмотря на скепсис отдельных экспертов относительно шансовПорошенко, рейтинг главы государства продолжает расти. Согласно даннымсоциологического центра "Социс", лидера Незалежной за пару недель довыборов президента Украины – 2019 готовы поддержать 19,6% избирателей.Главным соперником остается актер ВладимирЗеленский. Рейтинг комика приблизился к отметке 28%. На третьем месте впредвыборной гонке находится бывший премьер-министр Юлия Тимошенко с 14,8%голосов.