Президент Украины Петр Порошенко может победить на выборах только в результате фальсификации голосования. Но и оппоненты лидера Незалежной не лыком шиты: они не дадут шансов стать президентом второй раз, уверен бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Президент Украины Петр Порошенко может победить на выборах только в результате фальсификации голосования. Но и оппоненты лидера Незалежной не лыком шиты: они не дадут шансов стать президентом второй раз, уверен бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Политик уверен, что в победу Порошенко никто не поверит.
"Потому что то, что сегодня вброшено о его намерении фальсифицировать
выборы, оно зашло глубоко", – сказал экс-парламентарий в эфире телеканала
"Россия-1".
В украинском обществе давно привыкли к вранью Порошенко,
поэтому вариантов победить честно у лидера Незалежной не осталось, полагает
Килинкаров. О мошеннических схемах главы государства ранее стало известно
прессе. Оказалось, что предвыборный штаб президента так называемые сетки -
группы сторонников, занимающихся подкупом сограждан.
Говоря о целях президентства , бывший парламентарий
выразил сомнение, что глава государства действительно желает вступления Украины
в НАТО и Евросоюз. В противном случае руководству страны, погрязшему в
коррупции, придется смириться с внешним контролем за финансами и
налогообложением. "Зачем им это нужно? У них под ногами целая страна! Они
ее воруют", – заключил политик.
Несмотря на скепсис отдельных экспертов относительно шансов
Порошенко, рейтинг главы государства продолжает расти. Согласно данным
социологического центра "Социс", лидера Незалежной за пару недель до
выборов президента Украины – 2019 готовы поддержать 19,6% избирателей.
Главным соперником остается актер Владимир
Зеленский. Рейтинг комика приблизился к отметке 28%. На третьем месте в
предвыборной гонке находится бывший премьер-министр Юлия Тимошенко с 14,8%
голосов.