Около 30 домов разрушил торнадо в немецком Аахене. 10 из них не подлежат восстановлению. Спасатели сообщили: жертв стихии нет, но два человека пострадали. Их госпитализировали. В одной из местных школ организовали пункты временного размещения.

Около 30 домов разрушил торнадо в немецком Аахене. 10 из них не подлежат восстановлению. Спасатели сообщили: жертв стихии нет, но два человека пострадали. Их госпитализировали. В одной из местных школ организовали пункты временного размещения. Дороги в Аахен завалены деревьями, их вырывало с корнями, повреждены десятки машин, отмечает телеканал "Россия 24". Как рассказали в метеоролигической службе, непогода отступает, но повторные торнадо в ближайшее время все же возможны.