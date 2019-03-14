Монтаж шестого реактора начался на Ленинградской атомной станции. По словам специалистов ЛАЭС, работы идут согласно графику. До запуска управляемой цепной реакции осталось чуть менее года.

Монтаж шестого реактора начался на Ленинградской атомной станции. По словам специалистов ЛАЭС, работы идут согласно графику. До запуска управляемой цепной реакции осталось чуть менее года.В огромном замкнутом пространстве стартовал период монтажных работ. Занятие это одновременно тонкое и масштабное. Все узлы и агрегаты будущего реактора — большие по размеру и очень тяжелые. А допуски, с которыми их устанавливают на штатные места, — микроскопические."Корпус реактора из нержавеющей стали уже собран, и сейчас в чистую зону можно зайти только при наличии специального костюма. Появление любой грязи в реакторном отсеке недопустимо. После того, как атомный котел заработает, сюда будет закрыт доступ на 60 лет", - рассказал корреспондент ГТРК "Санкт-Петербург" Леонид Апанасов.Втора очередь Ленинградской АЭС строится с большим запасом прочности. По отзывам специалистов, это самые современные технологии. Такими сегодня не обладает ни одно другое государство в мире.Запуск пятого реактора станции — ВВЭР-1200 — стал началом новой эпохи атомной энергетики. В первую очередь, благодаря уникальным системам защиты станции. Здесь одновременно функционируют четыре автономных аварийных комплекса. При нештатной ситуации они сработают максимум за 4 секунды."На этом блоке, по сравнению с типовым блоком ВВЭР-1000, в три раза больше измерительных каналов и в три раза больше электроприводной арматуры, которая управляет всеми процессами. Это значит, что мы можем существенно повысить безопасность за счет большей информационности, лучшего контроля, и обеспечить большую автоматизацию", — пояснил главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев.Напомним, пятый реактор станции в конце прошлого года вышел на рабочий режим. На датчиках в зоне управления — рекордные показатели. Тепловая мощность в активной зоне — свыше 3 тысяч мегаватт. Энергия круглосуточно поступает в единую сеть Северо-Запада, обеспечивая более половины потребностей Петербурга и ближайших регионов в электричестве. Испытания оборудования показали его высокую надежность.Строительство второй очереди Ленинградской атомной станции стало показательным примером импортозамещения в отечественной экономике. 85 процентов оборудования произведено в России. А самые сложные агрегаты — в Петербурге.