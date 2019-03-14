На железнодорожной станции Лесной городок в Одинцовском районе Подмосковье погиб зацепер. 20-летний юноша залез на крышу электровоза, где получил смертельный разряд тока.

На железнодорожной станции Лесной городок в Одинцовском районе Подмосковье погиб зацепер. 20-летний юноша залез на крышу электровоза, где получил смертельный разряд тока, сообщает Следственный комитет России. Вызванные на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека. В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.