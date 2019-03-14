Специальная комиссия Верховной Рады раскрыла беспрецедентную аферу, которую проворачивало Министерство обороны Украины при обслуживании боевых самолетов. Как рассказал председатель комиссии Иван Винник, военное ведомство и Укроборонпром отправляли на ремонт истребители МиГ-29 якобы без двигателей. А следом оформляли контракт на сами силовые установки.

Специальная комиссия Верховной Рады раскрыла беспрецедентную аферу, которую проворачивало Министерство обороны Украины при обслуживании боевых самолетов. Как рассказал председатель комиссии Иван Винник, военное ведомство и "Укроборонпром" отправляли на ремонт истребители МиГ-29 якобы без двигателей. А следом оформляли контракт на сами силовые установки, пишет агентство "Интерфакс".Понятно, что на самом деле никто не снимал силовые установки с самолетов, но контракта заключали все равно два. Более того, платили авиационному предприятию, которое ремонтировало МиГ-29, все теми же истребителями. Известно, что завод получил сразу три боевых машины. Позднее они были проданы за миллионы долларов, уточнил Винник.Все документы, подтверждающие масштабные нарушения и коррупцию, глава комиссии обещал предоставить 14 марта в Раде.Распродажа вооружения и военной техники на Украине — достаточно частое явление. Так, военных и представителей местного оборонно-промышленного комплекса уже обвиняли в торговле старыми танковыми двигателями, которые они выдавали за новые. А в начале апреля 2017 года две гражданки Украины пытались вывезти в Польшу блок стволов от корабельной артиллерийской установки АК-630. Что важно, "родная" таможня контрабандисток пропустила, а арестовали их уже поляки.