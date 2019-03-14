Владимирцы выбрали общественные места для благоустройства

Владимирцы выбрали общественные места для благоустройстваВо Владимире прошло голосование жителей за проекты благоустройства общественных пространств.Итоги рейтингового голосования за новые скверы и парки, которые, по мнению жителей, необходимо благоустроить в первую очередь, таковы:1 место - сквер на улице Чайковского (44% голосов);2 место - сквер в микрорайоне Коммунар на Судогодском шоссе (35% голосов);3 место - пешеходная зона на улице Девическая и улице 2-я Никольская (11,1 % голосов);4 место - сквер в микрорайоне Лесной (5,1% голосов);5 место - сквер в микрорайоне Оргтруд (4,8% голосов).Итоги голосования утвердят на заседании городской Общественной комиссии, которое сити-менеджер Владимира Андрей Шохин распорядился созвать как можно скорее.Однако в мэрии подчеркивают, что мнение жителей будет определяющим. А вот сколько территорий получится благоустроить в течение этого года, зависит от финансирования. Планируют, что в этом году общая сумма финансирования работ по программе «Формирование современной городской среды» во Владимире составит почти 90 миллионов рублей. Но в эту сумму входят не только общественные пространства, но и дворы многоквартирных жилых домов.