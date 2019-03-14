В Instagram-аккаунте сына продюсера и фигуриста появилось новое фото. Яна Рудковская выложила снимок наследника Саши с отдыха на курорте.

В Instagram-аккаунте сына продюсера и фигуриста появилось новое фото. Яна Рудковская выложила снимок наследника Саши с отдыха на курорте.Евгений Плющенко с семьей отдыхает на Мальдивах. Его супруга между походами на пляж радует поклонников фото и видео из жарких краев.Яна Рудковская поделилась утренним снимком Гном Гномыча, как ласково называет сына, в соцсети. На нем мальчик улыбается и выглядит счастливым. Саша держит игрушки на фоне стола с экзотическими фруктами и другими яствами."Доброе утро) тропический завтрак", – подписано жизнеутверждающее фото. Пользователи соцсети тут же отреагировали на снимок. Они порадовались за сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Ведь не секрет, что ребенок много времени посвящает тренировкам на льду, а также пробует себя в качестве модели."Классно, что ребенок на фото всегда с настоящими игрушками, что они ему интересны, а не телефон, планшет и прочие гаджеты", "Наконец Саша улыбается!", "Добрый день, Сашуля! Рады видеть тебя счастливым и радостным", "Вот смотришь на фото, малыш малышом. Ребенок совсем. А на льду серьезный ответственный думающий спортсмен!", – высказались фолловеры.Ранее рассказала в своем микроблоге в соцсети, что ровно год назад они с семьей в тот же день и улетели на Мальдивы. Они жили в тот же отеле и в той же вилле. "Март – единственный месяц в году, когда у нас не такой загруженный график...", – поделилась .