Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Альянс может отказаться от каналов связи с Германией из-за сотрудничества Берлина с китайской компанией Huawei.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Альянс может отказаться от каналов связи с Германией из-за сотрудничества Берлина с китайской компанией Huawei.Военный уточнил, что телекоммуникационная система Huawei может использоваться для шпионажа, поэтому ее нельзя использовать в структуре военной связи. По данным газеты Wall Street Journal, военное сообщество в США также озабочено доминирующей ролью Huawei в прокладке подводных кабельных систем. В разведке уверены, эти подводные кабели уязвимы для шпионажа со стороны Китая, сообщает телеканал "Россия 24".