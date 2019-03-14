Выпускников российских детдомов продолжают обманывать. Многим из них предоставляют дома и квартиры, в которых невозможно жить. Смотрите в выходные на канале Россия 24 новое расследование Эдуарда Петрова - Нажиться на сироте.

Выпускников российских детдомов продолжают обманывать. Многим из них предоставляют дома и квартиры, в которых невозможно жить. Иногда это целые поселки сирот, на которых нажились коррумпированные чиновники.Защитить детей, оставшихся без родителей, призваны прокуратура, представители власти, социальные работники и сотрудники силовых структур. Но не всегда детдомовцы могут достучаться до сердец бюрократов.Кто в нашей стране, на высокой должности, продолжает обирать самых незащищенных – выпускников детских домов? Смотрите в выходные на канале "Россия 24" новое расследование Эдуарда Петрова — "Нажиться на сироте".