Эксперты назвали пять продуктов, от которых следует отказаться людям после 30 лет. По мнению диетологов, такая пища не только приведет к появлению лишних килограммов, но и запустит немедленный процесс старения.

Эксперты назвали пять продуктов, от которых следует отказаться людям после 30 лет. По мнению диетологов, такая пища не только приведет к появлению лишних килограммов, но и запустит немедленный процесс старения.Специалисты считают, что в зрелом возрасте необходимо отказаться от продуктов и напитков с добавленным сахаром. При чрезмерном употреблении у человека повышается уровень глюкозы в крови, что приводит к процессу гликации, при котором разрушаются волокна коллагена. Эластичность кожи снижается, и на лице появляются морщины – самый явный признак старения организма. На уровень сахара в крови также влияют изделия из белой муки. Хлеб, макароны и выпечка не содержат полезных веществ и провоцируют скопление жира.В список опасных продуктов также вошли алкогольные напитки. Как отметили ученые, наибольший вред организму наносят пиво и коктейли. С возрастом человек начинает все хуже усваивать спиртное. Кроме того, такие напитки сильно обезвоживают организм, сообщает портал МедикФорум.Диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от продуктов, содержащих трансжиры: это картофель фри, наггетсы, чипсы, крекеры, глазированные сырки и попкорн. По мнению исследователей, такая еда делают кожу более восприимчивой к ультрафиолету.Завершают список опасной пищи, вызывающей преждевременное старение, колбасные изделия. Они содержат множество вредных веществ: усилители вкуса, стабилизаторы, консерванты. Употребление колбасы способствует развитию злокачественной опухоли желудка, а также может вызвать другие серьезные заболевания.