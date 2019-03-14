Единогласно проголосовали за исключение Гасана Набиева из партии члены президиума Волгоградского областного политсовета Единой России. Волгоградский облдепутат ранее оскорбил пенсионеров. 65-летний Набиев заявил, что маленькую пенсию получают только алкоголики и тунеядцы.

Единогласно проголосовали за исключение Гасана Набиева из партии члены президиума Волгоградского областного политсовета "Единой России". Волгоградский облдепутат ранее оскорбил пенсионеров. 65-летний Набиев заявил, что маленькую пенсию получают только алкоголики и тунеядцы.Сам Набиев только в 2016 и 2017 годах заработал 70 миллионов рублей. А до этого Гасан Набиев 12 лет был гендиректором ООО "Газпром трансгаз Волгоград", напоминает "Интерфакс". По мнению Набиева, те, кто хорошо работал в СССР, и получают сейчас пенсию выше 20-25 тысяч рублей. "Выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни", — вернул с небес на землю депутата лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.Исключение из партии – только начало. Фракции "Единой России" в Волгоградской облдуме рекомендовано исключить Набиева из своего состава."У ветеранов разные пенсии, — признал председатель Волгоградского горсовета ветеранов Александр Струков. — Но, например, ветераны труда в регионе получают максимум 13-14 тысяч рублей, что при нынешней жизни — маленькая сумма"."Есть люди, у которых стаж более 40 лет, а пенсия небольшая, и их причислили к алкоголикам и тунеядцам. Разве так можно?" – укорил депутата председатель совета ветеранов Волгоградской области Сергей Назаров.У депутатов и чиновников при обсуждении социальных проблем и повышении выплат произошел массовый срыв: они стали допускать явно некорректные высказывания. Учителя, врачи и другие бюджетники мало зарабатывают только из-за собственной лени, заявил руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев. По данным республиканского центра занятости, учитель в Чувашии получает в среднем не более 18 тысяч рублей, врачи — около 25 тысяч рублей.Скандальные высказывания чиновников и депутатов не раз становились поводом для публичного обсуждения. В октябре 2018 года свой пост пришлось покинуть министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой после того, как она заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для нормального питания "макарошками" в течение месяца.