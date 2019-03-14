Поклонников Сергея Бодрова-младшего и режиссера Сергея Балабанова возмутила идея Стаса Барецкого снять фильм под названием Брат 3, в котором главные роли должны исполнить такие скандально известные персонажи, как Вячеслав Дацик (он же Рыжий Тарзан), блогер Руки-базуки и Никита Джигурда.

Поклонников Сергея Бодрова-младшего и режиссера Сергея Балабанова возмутила идея шоумена Стаса Барецкого снять фильм под названием "Брат 3", в котором исполнителями главных ролей были заявлены такие скандально известные персонажи, как Вячеслав Дацик (он же Рыжий Тарзан), блогер Кирилл Терешин, известный как "Руки-базуки" и Никита Джигурда, а также Ольга Бузова и Анастасия Волочкова.Ранее сообщалось, что "Руки-базуки" дал свое согласие на участие в этом фильме.Однако 13 марта, как пишет Life, Кирил Терешин сбежал с пресс-конференции и отказался от съемок. Свое участие в фильме опровергла и Волочкова.В фильме она должна была играть держательницу салона интим-услуг, и Барецкий утверждает, что балерина даже взяла аванс в размере 200 тысяч рублей. После отказа Волочковой он пригрозил ей судом, пишет "РГ".По сведениям журналистов, деньги на съемки этого фильма, ряд сцен которого уже отснят, Барецкий нашел у людей из "похоронного бизнеса". По сценарию, в ленте Рыжий Тарзан должен сыграть монаха-людоеда, жертвой которого, в частности, становится "киллер" Джигурда. Главная роль, как предполагалось, должна была достаться Кирилу Терешину.Свое негативное отношение к этому проекту высказали уже и Виктор Сухоруков, и Ирина Салтыкова, и отец главного героя культового фильма "Брат" и "Брат 2" режиссер Сергей Бодров- старший.Жестко высказался и продюсер дилогии Сергей Сельянов. Он считает, что этот проект "хамство, неуважение и глупость".Возмущение поклонников "Брата" и "Брата 2" докатилось и до Минкульта и Фонда кино: туда направлены петиции, требующие запретить Барецкому снимать так называемого "Брата 3".