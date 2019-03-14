Жена музыканта Сергея Бабкина скоро станет мамой в третий раз. Она рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда в начале беременности она отправилась в тур с группой 5’nizza.

Жена музыканта Сергея Бабкина скоро станет мамой в третий раз. Она рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда в начале беременности она отправилась в тур с группой 5’nizza.Снежана узнала об интересном положении незадолго до начала концертного тура коллектива, но не смогла отменить поездку, потому что было слишком поздно. Она надеялась, что третью беременность она переживет легче, однако в первые недели она испытывала сильный токсикоз."Как только мы поехали в тур, у меня началось такое, что я ни сидеть, ни ходить, ни дышать не могла. Помню, утром открывала глаза и думала: "Господи, скорее бы уже ночь". В туре же еще и жизнь другая: эти постоянные запахи сигарет, кофе, еды меня просто измучили", – поделилась менеджер группы5’nizza. Женщина до сих пор не понимает, как ей удалось выдержать такой напряженный график.Сейчас жена Сергея Бабкина чувствует себя хорошо и готовится к рождению ребенка. Она уже даже назвала пол будущего малыша: у пары родится мальчик. По словам менеджера, о поле ребенка она узнала еще много лет назад. "Четыре года назад мне приснился сон, утром я проснулась и говорю Сереже: "Нас с тобой ждет мальчик", – цитирует Снежану украинское издание "Комсомольская правда".Напомним, будущие супруги познакомились в 2007 году. Спустя два года они вступили в брак. У пары уже есть двое детей: дочь Веселина и сын Артур. Как отметила Снежана, старшие наследники с нетерпением ждут маленького брата.