Владельцы частного дома в американском штате Огайо могут праздновать 12 марта второй день рождения — на их владение рухнул небольшой самолет, пилот которого не совладал с управлением, сообщает Fox 19. Последствия крушения сняли на видео.JUST IN: Video from the scene of the Madeira plane crash from a neighbor who called 911. pic.twitter.com/KUUFfT4Xj5— Kristen Swilley (@KristenSwilley) March 12, 2019ЧП произошло около 15:20 в минувший вторник, 12 марта, в городе Мадейра. Двухмоторный турбовинтовой Piper PA-31 после облета местности направлялся в аэропорт Лункена, но рухнул на недавно отремонтированную пристройку жилого дома на Роллимид-авеню, после чего загорелся.По счастливой случайности никто из жильцов дома не пострадал. Находившийся за штурвалом 62-летний пилот от полученных травм скончался на месте. Спасатели потушили Piper до того, как пламя перебросилось на жилое строение.Причины происшествия пока не называются.