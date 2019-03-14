Непризнанная невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер заявила в Прямом эфире об опасениях, что ее бывший жених Макар Касаткин отберет у нее ребенка. Раньше Макар не признавал сына, не хотел платить алименты и большими усилиями его удалось уговорить на экспертизу ДНК, а теперь требует общения с сыном.

Непризнанная невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер заявила в "Прямом эфире" об опасениях, что ее бывший жених Макар Касаткин отберет у нее ребенка.Раньше Макар не признавал сына, не хотел платить алименты и большими усилиями его удалось уговорить на экспертизу ДНК.Теперь же он резко изменился и заявил, что хочет видеть сына и участвовать в его воспитании. В случае несогласия Фрейи он пригрозил, что будет решать вопрос в суде.Она подозревает, что Макар хочет отобрать у нее ребенка, воспользовавшись громкой фамилией и связями своей знаменитой семьи, у нее же нет ни денег, ни знакомств, чтобы отстоять свои права.Чтобы не доводить дело до суда, мать маленького Марка вновь приехала в Москву, чтобы поговорить с отцом и бабушкой сына и в поисках отца ребенка вновь скитается по столице с малышом на руках.Фрейя рассказала, что сейчас живет в Санкт-Петербурге, получает алименты размером в семь тысяч, и чтобы хоть как-то свести концы с концами, подрабатывает уборщицей и таксистом.Как отреагировали на очередное появление Фрейи Мария Шукшина и ее сестра Анна? Что говорит о ней муж Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер Бари Алибасов? И зачем Фрейя поехала в Киев к Анастасии Ворониной-Франсишку — отвергнутой дочери Лидии Николаевны?Очередной виток этой громкой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".