Вокруг Владимира Зеленского сгущаются тучи. Похожи, комику
не быть президентом Украины, несмотря на высокие рейтинги.
Вокруг Владимира Зеленского сгущаются тучи. Похожи, комику
не быть президентом Украины, несмотря на высокие рейтинги.
Предвыборная гонка в Незалежной набирает обороты. Три главных
кандидата борются за кресло президента не жалея сил. Но, вырвавшемуся около
месяца назад в лидеры, Владимиру Зеленскому начинают активно вставлять палки в
колеса. Если так пойдет и дальше, то на главном посту в стране останется Петр
Порошенко, который сейчас занимает второе место в рейтингах популярности
кандидатов.
Сегодня стало известно сразу о двух ударах по Зеленскому: YouTube
заблокировал его канал, а олигарх Игорь Коломойский прекратил финансирование
предвыборной кампании своего кандидата.
Американский видеосервис закрыл канал кандидата в президенты
за нарушение условий использования. Аккаунт Зеленского заблокирован за
многочисленные и серьезные нарушения: там обманывали и вводили в заблуждение
пользователей, а также заваливали их спамом. В штабе комика при этом не сильно
расстроились и пообещали, что скоро уладят все проблемы с администрацией YouTube.
Действительно, блокировка канала на видеохостинге не самая
большая потеря для заявившего о своих президентских амбициях артиста. Его
финансовый покровитель, миллиардер Игорь Коломойский, похоже, отказался от
своего политического проекта в самый ответственный момент. В СМИ появилась
информация о том, что сбежавший в Израиль олигарх перестал финансировать предвыборную
кампанию Зеленского.
Об этом, в частности, сообщил экс-депутат Верховной рады
Олег Царев. Он рассказал о том, что его коллега по парламенту пытался выйти на
Зеленского с целью предложить ему финансирование. В процессе общения с
окружением артиста выяснилось, что в штабе комика царит паника: Игорь
Коломойский отказался финансировать Зеленского.
Если это действительно так, то главного кандидата в
президенты ждут серьезные проблемы: ему
не на что будет размещать рекламу в СМИ, ездить по стране и одаривать своих
избирателей. Так что недавний взлет
Зеленского на первую позицию в рейтингах популярности кандидатов теперь может
обернуться таким же стремительным падением.
О том, что шансы Зеленского занять пост президента тают на
глазах, говорит и неожиданный взлет популярности действующего президента Петра
Порошенко. На днях он обогнал в рейтингах Юлию Тимошенко и уверенно закрепился
на втором месте.
Если учесть, что у главы государства практически
безграничный административный ресурс, то ему не составит большого труда пририсовать
себе недостающие голоса избирателей. А уж если Порошенко и Зеленский окажутся
во втором туре, то тут победа президента – вопрос решенный.
Также нельзя исключать и более серьезных действий власти в
отношении артиста, ведь у нее за спиной большой опыт посадок. Взять хотя бы
героя Украины Надежду Савченко, которую сначала с цветами встречали после того,
как российский президент Владимир Путин даровал ей свободу, а потом, как только
она заговорила о свержении режима Порошенко, сразу же упекли в тюрьму. Такую же
операцию власть может провести и с Владимиром , когда поймет, что его
популярность невозможно будет компенсировать вбросами и махинациями при подсчете
голосов.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. В рейтингах популярности первое место занимает Владимир
, на второй позиции – Петр Порошенко, третье место у Юлии Тимошенко.