Вокруг Владимира Зеленского сгущаются тучи. Похожи, комику не быть президентом Украины, несмотря на высокие рейтинги.

Вокруг Владимира Зеленского сгущаются тучи. Похожи, комикуне быть президентом Украины, несмотря на высокие рейтинги.Предвыборная гонка в Незалежной набирает обороты. Три главныхкандидата борются за кресло президента не жалея сил. Но, вырвавшемуся околомесяца назад в лидеры, Владимиру Зеленскому начинают активно вставлять палки вколеса. Если так пойдет и дальше, то на главном посту в стране останется ПетрПорошенко, который сейчас занимает второе место в рейтингах популярностикандидатов.Сегодня стало известно сразу о двух ударах по Зеленскому: YouTubeзаблокировал его канал, а олигарх Игорь Коломойский прекратил финансированиепредвыборной кампании своего кандидата.Американский видеосервис закрыл канал кандидата в президентыза нарушение условий использования. Аккаунт Зеленского заблокирован замногочисленные и серьезные нарушения: там обманывали и вводили в заблуждениепользователей, а также заваливали их спамом. В штабе комика при этом не сильнорасстроились и пообещали, что скоро уладят все проблемы с администрацией YouTube.Действительно, блокировка канала на видеохостинге не самаябольшая потеря для заявившего о своих президентских амбициях артиста. Егофинансовый покровитель, миллиардер Игорь Коломойский, похоже, отказался отсвоего политического проекта в самый ответственный момент. В СМИ появиласьинформация о том, что сбежавший в Израиль олигарх перестал финансировать предвыборнуюкампанию Зеленского.Об этом, в частности, сообщил экс-депутат Верховной радыОлег Царев. Он рассказал о том, что его коллега по парламенту пытался выйти наЗеленского с целью предложить ему финансирование. В процессе общения сокружением артиста выяснилось, что в штабе комика царит паника: ИгорьКоломойский отказался финансировать Зеленского.Если это действительно так, то главного кандидата впрезиденты ждут серьезные проблемы: емуне на что будет размещать рекламу в СМИ, ездить по стране и одаривать своихизбирателей. Так что недавний взлетЗеленского на первую позицию в рейтингах популярности кандидатов теперь можетобернуться таким же стремительным падением.О том, что шансы Зеленского занять пост президента тают наглазах, говорит и неожиданный взлет популярности действующего президента ПетраПорошенко. На днях он обогнал в рейтингах Юлию Тимошенко и уверенно закрепилсяна втором месте.Если учесть, что у главы государства практическибезграничный административный ресурс, то ему не составит большого труда пририсоватьсебе недостающие голоса избирателей. А уж если Порошенко и Зеленский окажутсяво втором туре, то тут победа президента – вопрос решенный.Также нельзя исключать и более серьезных действий власти вотношении артиста, ведь у нее за спиной большой опыт посадок. Взять хотя быгероя Украины Надежду Савченко, которую сначала с цветами встречали после того,как российский президент Владимир Путин даровал ей свободу, а потом, как толькоона заговорила о свержении режима Порошенко, сразу же упекли в тюрьму. Такую жеоперацию власть может провести и с Владимиром , когда поймет, что егопопулярность невозможно будет компенсировать вбросами и махинациями при подсчетеголосов.Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. В рейтингах популярности первое место занимает Владимир, на второй позиции – Петр Порошенко, третье место у Юлии Тимошенко.