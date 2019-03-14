Хорватский наставник немецкого клуба Бавария Нико Ковач после домашнего поражения своей команды от английского Ливерпуля в Лиге чемпионов (1:3) отметил, что соперник был лучше мюнхенцев в обоих встречах. Первая игра в Англии завершилась вничью – 0:0.

Хорватский наставник немецкого клуба "Бавария" Нико Ковач после домашнего поражения своей команды от английского "Ливерпуля" в Лиге чемпионов (1:3) отметил, что соперник был лучше мюнхенцев в обоих встречах. Первая игра в Англии завершилась вничью – 0:0."Я могу только поздравить Юргена Клоппа [немецкий тренер английского клуба, — прим. ред.] и "Ливерпуль". Они явно были лучше нас по итогам двух матчей. Мы старались продвигать наших крайних защитников повыше, чтобы снабжать мячами Левандовского, но гости действовали очень организованно", — сказал тренер "Баварии".При этом Ковач отказался обсуждать тех игроков, которые не вышли на поле: "Отсутствие Киммиха не может быть для нас оправданием. Нужно двать оценки только тем, кто вышел на поле сегодня. Они выложились максимально, но этого было недостаточно".