Врачи спасают Юлию Началову, несмотря на обилие вскрывающихся неполадок в ее организме. Состояние артистки вызывает серьезные опасения, потому что начинают отказывать один за другим органы. Между тем коллеги объяснили, что могло послужить причиной попадания певицы в реанимацию.

Врачи спасают Юлию Началову, несмотря на обилие вскрывающихся неполадок в ее организме. Состояние артистки вызывает серьезные опасения, потому что начинают отказывать один за другим органы. Между тем коллеги объяснили, что могло послужить причиной попадания певицы в реанимацию.Согласно последним данным, у Юлии Началовой случилось осложнение. Накануне, 13 марта, у популярной певицы развилась почечная недостаточность, компетентно сообщает телеграм-канал Mash. Артистка находится в реанимации, в состоянии искусственной комы. Это сделано для того, чтобы организм Юлии отдохнул. При этом до сих пор ни официальный представитель Началовой Анна Исаева, ни кто другой из близкого окружения так и не объяснили, что конкретно за диагноз поставлен певице.Впрочем, у коллег есть своя версия причины попадания Юлии Началовой в больницу. Так, шоумен Вячеслав Манучаров убежден, что все дело в банальном переутомлении. Он рассказала историю, когда они работали вместе. Тогда певица восемь часов без отдыха трудилась, стоя на сцене на каблуках. "Прибор, который работает на 220 вольт, если ты его вставляешь в розетку на 360, наверное, какое-то время будет работать, но потом выйдет из строя… Она просто очень сильно устала, она очень много работает", – цитирует Вячеслава Манучарова .