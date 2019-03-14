Трансгендерам теперь будет сложнее попасть в вооруженные силы США. Согласно новым правилам, которые вступают в силу с 12 апреля, приемная комиссия будет учитывать только тот пол, который человек получил при рождении.

Трансгендерам теперь будет сложнее попасть в вооруженные силы США. Согласно новым правилам, которые вступают в силу с 12 апреля, приемная комиссия будет учитывать только тот пол, который человек получил при рождении, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Что касается людей с диагнозом гендерная дисфория, то есть когда человек не может принять свой пол, то в армии им служить, конечно, можно. Но при условии, что они в течение не менее трех лет не меняли половую принадлежность.Впрочем, каждый случай планируют рассматривать отдельно. И решение будут выносить по каждому военнослужащему-трансгендеру.Проблема солдат и офицеров, которые изменили свой пол, давняя. Президент Барак Обама разрешил им свободно служить. Однако следующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп решение предшественника отменил. Но и на него нашлась управа: на защиту трансгендеров встал министр обороны США Джеймс "Бешеный пес" Мэттис. Правда 1 января 2019 года он покинул свой пост.В начале 2018 года стало известно, что в вооруженные силы США вступил первый открытый транссексуал. Пол его не уточняется.