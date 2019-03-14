Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой в сентябре 2019 года. Имя соперника россиянина на данный момент остается неизвестным.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой в сентябре 2019 года. Имя соперника россиянина на данный момент остается неизвестным.О предстоящем бое бойца в своем личном Instagram сообщил журналист Азамат Бостанов. Напомним, что на данный момент Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за потасовку, устроенную после титульного боя против ирландца Конора Макгрегора. Отстранение россиянина от боев закончится 6 июля 2019 года.Кроме него, годичный бан получили члены его команды – Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов. Срок дисквалификации отсчитывается с даты поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором.