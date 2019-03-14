Известному российскому кутюрье Александру Васильеву пришлось оправдываться. Модельер нелестно отозвался об Алле Пугачевой.

Известному российскому кутюрье Александру Васильеву пришлосьоправдываться. Модельер нелестно отозвался об Алле Пугачевой.Васильев давал интервью YouTube-каналу "А поговорить?",когда его попросили прокомментировать высказывание о Примадонне. Модельер,беседуя с журналистами, назвал Аллу Пугачеву "законодательницей дурного вкуса вРоссии" с ужасной прической и безобразными балахонами. Также Александр Александровичраскритиковал любовь артистки к коротким платьям. Он отметил, что звезда должнаприкрывать "слонопотамные ноги"."Я это сказал и этого не отрицаю, – подтвердил Васильев. – Ясчитаю, что дурной вкус спутник жизни многих нарядов. Но дурной вкус 80-х, 90-х– это уже музейная редкость. Винтаж, является винтажем, а сегодня в моде дурнойвкус. Все, что сегодня в моде в 2019 году зиждется не на элегантности и хорошемвкусе, а на дурном вкусе. В моде ярко-розовое, ярко-зеленое. Все, что носила АллаБорисовна, сегодня, как ни странно, что 15 лет назад казалось диким уродством,сегодня таковым не кажется, а очень модной изюминкой".Ведущая шоу Анна Шихман пристыдила кутюрье за грубоевысказывание. Журналистка отметила, что называть ногиАллы Пугачевой "слонопотамными" публично нельзя."Я считаю, когда дама полна, мини ей носить не надо. Былимоменты у дивы, когда она была очень полной и продолжала носить мини", – заявилВасильев и добавил, что это видео не должно было появиться в широком доступе, собеседникобещал ему приватность, но слова своего не сдержал.После Александр Александрович сообщил, что изменил свое отношенияк нарядам. Кутюрье понял, что нелепый образ Примадонны былпродиктован скорее необходимостью нежели дурновкусием."Алла Борисовна небольшого роста, особенно сейчас. Выступалаона на стадионах пятнадцатитысячных. Если бы она была одета в приталеннуюодежду, ее никто бы не видел. Она бегала аки сумасшедшая по огромным площадкамфутбольного поля и этот балахон ей служил знаменем этого искусства. Раньше яэтого не понимал", – рассудил модельер.По словам Александра Александровича, пышные парики и ботинкина больших платформах в гардеробетоже появились не случайно. "Онахотела увеличить себя для пропорции огромного стадиона", – рассудил модный эксперт.Васильев добавил, что слов, сказанных ранее, не стыдится. Кутюрьеотметил, что говорил тогда то, что думал.