У обманутых дольщиков из Ногинского района Московской области появился шанс отпраздновать новоселье. Правда, не там, где они купили квартиры. Многоэтажка, в которую люди вложили средства, так и осталась недостроенной. На днях в администрации заявили, что решение проблемы найдено.

У обманутых дольщиков из Ногинского района Московской области появился шанс отпраздновать новоселье. Правда, не там, где они купили квартиры. Многоэтажка, в которую люди вложили средства, так и осталась недостроенной. Рабочие бросили объект несколько лет назад. Их начальник находится в бегах. На днях в администрации заявили, что решение проблемы найдено.Самая активная стройка 2013 года — так рекламировал застройщик новую многоэтажку в Ногинском районе. Дом должны были отстроить за год. Покупка квартир на стадии котлована никого не смущала, ведь работа здесь кипела.Марии Осеевой квартиру в этом доме дети хотели подарить на 70-летие.- 1 миллион 200 тысяч вложили в строительство. Мне скоро будет 75 лет — дома нет.Последний раз работы на этом объекте вели в мае 2016 года: вставляли перегородки и окна, делали крышу. С тех пор вот уже два с половиной года строителей здесь никто не видел. Владельцы квартир за свой счет оплачивали охрану, укрепляли кровлю, делали ливневки, чтобы то, что уже построено, не развалилось.На завершение работ по самым скромным подсчетам нужно 100 миллионов рублей. Но денег у застройщика больше нет, как и его самого — владелец компании объявлен в федеральный розыск.Стучались жильцы уже во все инстанции."В министерство строительства, и в администрацию, и в прокуратуру, и в милицию обращались", — рассказывает Галина Егорова.В итоге собственников — это 72 семьи — признали обманутыми дольщиками."Подобран инвестор, застройщик, который обеспечит права всех дольщиков этого дома путем предоставления квартир в уже сданных комплексах на территории Ногинска и других объектов Московской области", — сообщил Эдуард Потапов, заместитель главы администрации Богородского городского округа.Если эти договоренности не сорвутся, у дольщиков есть шанс, наконец, получить квартиры через три месяца.