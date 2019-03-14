Суд в Малайзии отказался освобождать гражданку Вьетнама, подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына. Разбирательство в ее отношении будет продолжено. Ранее судья снял все обвинения с гражданки Индонезии, также подозревавшейся в убийстве Ким Чен Нама. Правда, служитель Фемиды уточнил, что у суда также нет опровержений ее вины.

Суд в Малайзии отказался освобождать гражданку Вьетнама, подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына. Разбирательство в ее отношении будет продолжено. Ранее судья снял все обвинения с гражданки Индонезии, также подозревавшейся в убийстве Ким Чен Нама. Правда, служитель Фемиды уточнил, что у суда также нет опровержений ее вины.В феврале 2017 года две женщины в аэропорту Куала-Лумпур набросились на мужчину и намазали его лицо жидкостью, в которой было обнаружено нервно-паралитическое вещество, напоминает телеканал "Россия 24". Мужчина скончался, в нем признала Ким Чен Нама – брата действующего лидера КНДР. Судя по всему, женщины были уверены, что участвуют в розыгрыше.