Украину в ближайшем будущем ждет распад. Большая часть
страны присоединится к России.
Украину в ближайшем будущем ждет распад. Большая часть
страны присоединится к России.
Подавляющая часть населения Украины выступает за интеграцию
с Россией и поэтому 80% граждан скоро сделают свой выбор. Такой сценарий озвучил
политолог Сергей Марков.
По его мнению, если на Украине будет ликвидирована хунта, то
страну ждет жесткое переформатирование: она будет разделена на две части –
западную и восточную. "Большинство, процентов 70-80, захотят жить либо в
отдельной Новороссии, либо захотят воссоединиться с Россией", – приводит слова
эксперта издание "ПолитНавигатор".
По данным исследований, от 60% до 80% жителей Украины постоянно
говорят на русском языке. Как бы власть не насаждала украинскую мову, люди все
равно остаются верны языку своих предков. Не исключено, что когда-нибудь власть
в Незалежной поймет, что без России у Украины нет будущего и восстановит добрососедские
отношения между нашими странами.
Пока что в программах кандидатов в президенты нет
даже намеков на дружбу с Москвой. Национализм, граничащий с фашизмом, стал
идеологической платформой страны. Последние пять лет, после Майдана 2014 года украинские
власти делают все, чтобы еще больше рассорить народы, живущие в мире и
согласии.
запретила въезд на свою территорию российским артистам
и журналистам, певцам и политикам. Все вещание в стране ведется на украинском
языке, а в городах массово переименовывают улицы, носящие имена знаменитых
деятелей советского прошлого. На этом фоне есть все основания говорить о скором
воссоединении русскоязычной части Украины с Россией.