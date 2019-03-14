Украину в ближайшем будущем ждет распад. Большая часть страны присоединится к России.

Украину в ближайшем будущем ждет распад. Большая частьстраны присоединится к России.Подавляющая часть населения Украины выступает за интеграциюс Россией и поэтому 80% граждан скоро сделают свой выбор. Такой сценарий озвучилполитолог Сергей Марков.По его мнению, если на Украине будет ликвидирована хунта, тострану ждет жесткое переформатирование: она будет разделена на две части –западную и восточную. "Большинство, процентов 70-80, захотят жить либо вотдельной Новороссии, либо захотят воссоединиться с Россией", – приводит словаэксперта издание "ПолитНавигатор".По данным исследований, от 60% до 80% жителей Украины постоянноговорят на русском языке. Как бы власть не насаждала украинскую мову, люди всеравно остаются верны языку своих предков. Не исключено, что когда-нибудь властьв Незалежной поймет, что без России у Украины нет будущего и восстановит добрососедскиеотношения между нашими странами.Пока что в программах кандидатов в президенты нетдаже намеков на дружбу с Москвой. Национализм, граничащий с фашизмом, сталидеологической платформой страны. Последние пять лет, после Майдана 2014 года украинскиевласти делают все, чтобы еще больше рассорить народы, живущие в мире исогласии.запретила въезд на свою территорию российским артистами журналистам, певцам и политикам. Все вещание в стране ведется на украинскомязыке, а в городах массово переименовывают улицы, носящие имена знаменитыхдеятелей советского прошлого. На этом фоне есть все основания говорить о скоромвоссоединении русскоязычной части Украины с Россией.