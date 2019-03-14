Новый тренд в соцсети подхватили уже несколько тысяч авторов, чьи интерактивы в видео уже набирают 50 миллионов показов.

Социальная сеть Одноклассники открыла полный доступ к интерактивной платформе для создателей видеоконтента – творческий студии с голосованиями, викторинами и аннотациями внутри видео. Теперь дополнять свои видео и трансляции могут все пользователи: от digital-специалистов киностудий и телеканалов до независимых авторов и небольших медиа. Новой возможностью сразу воспользовались несколько тысяч авторов, и интерес к новому формату постоянно растет. Интерактивные аннотации получают в соцсети уже более 50 млн показов.Создатели видео активно используют возможности творческой студии для дополнительного вовлечения пользователей в контент. Самым популярным форматом использования творческой студии стали интерактивные ссылки на группы в соцсети: с помощью них авторы могут постоянно увеличивать аудиторию своих сообществ и привлекать новых подписчиков с видеовитрины ОК. После открытия творческой студии для всех пользователей среднее число ежедневных вступлений в группы выросло на 30%.Запуск интерактивной платформы ОК стал дополнительным стимулом и для общего роста видеосмотрения в соцсети. В начале года ОК поставили новый рекорд по числу просмотров в сутки – теперь видео и трансляции в Одноклассниках набирают в день более 870 миллионов просмотров.Марина Краснова, директор по продуктам «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники:"Интерактивные возможности видео становятся новым трендом в соцсети. Авторы активно используют инструменты творческой студии, чтобы вовлекать зрителей, создавать и масштабировать внутри ОК экосистему своего контента. С помощью аннотаций теперь легко рассказать всем зрителям о своей группе или прорекламировать новое видео, а голосования и викторины помогают вовлекать пользователей в обмен эмоциями, что положительно сказывается на интересе к видео и длительности его смотрения".