Испанскому теннисисту Марку Лопесу, который в 2016 году стал олимпийским чемпионом в дуэте с Рафаэлем Надалем, вменяют в вину сдачу двух матчей в парном разряде на турнирах серии Challenger в 2008 году. Об этом сообщил его партнер на тех турнирах Марк Форнелл-Местрес.

Испанскому теннисисту Марку Лопесу, который в 2016 году стал олимпийским чемпионом в дуэте с Рафаэлем Надалем, вменяют в вину сдачу двух матчей в парном разряде на турнирах серии Challenger в 2008 году. Об этом сообщил его партнер на тех турнирах Марк Форнелл-Местрес.Как сообщает издание El Confidencial, Форнелл-Местрес подозревается в руководстве группой преступников, которые совместно с армянской мафией организовывала договорные матчи. Он сообщил следствию, что вместе с Лопесом проиграл два матча на турнирах в Италии и Испании осенью 2008 года. Кроме Лопеса, Форнелл-Местрес назвал еще нескольких игроков, замешанных в "договорняках".Интересно, что одно из договорных поражений, в которых подозревают испанскую пару, нанесли им Душан Кароль и Даниэль Келлерер. Последний в 2011 году пожизненно отстранен от участия в теннисных соревнованиях за действия коррупционного характера.