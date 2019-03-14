После заключительных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые завершились 14 марта, стали известны все участники следующего раунда турнира. Сразу четыре клуба из Англии оказались в числе будущих четвертьфиналистов.

После заключительных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые завершились 14 марта, стали известны все участники следующего раунда турнира. Сразу четыре клуба из Англии оказались в числе будущих четвертьфиналистов.Речь идет о "Ливерпуле", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед". К ним присоединились испанская "Барселона", итальянский "Ювентус", португальский "Порту" и голландский "Аякс".Жеребьевка четвертьфинального раунда состоится 15 марта в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени. Первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля.