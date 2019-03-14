В СМИ опубликованы новые сведения о ситуации рядом с переправой через Керченский пролив. Очевидцы сообщили о новом ЧП – проседании дорожного полотна.

В СМИ опубликованы новые сведения о ситуации рядом с переправой через Керченский пролив. Очевидцы сообщили о новом ЧП – проседании дорожного полотна.О произошедшем свидетельствует видеозапись, сделаннаяпроезжавшим по трассе водителем. На кадрах заметно, что дорожное полотнопросело, как результат – опасность для движения автомобилей у Крымского моста,сообщает украинское издание "Обозреватель".ЧП произошло на трассе "Таврида", в 50 километрахот переправы через Керченский пролив. "Со слов водителя, на новом дорожномполотне в некоторых местах появились выщербины и мелкие проседания", -передает интернет-газета, которая периодически публикует сомнительнуюинформацию про Крымский мост.Сообщается, что на некоторых участках машина идет нормально,а на других раскачивается. "Также во многих местах уже стерласьразметка", – утверждает издание со ссылкой на некие местные СМИ.Писать гадости про – любимое занятиеукраинских СМИ. Ранее в прессе была опубликована статья замминистра по вопросамвременно оккупированных территорий Украины Юсуфа Куркчи, в которой чиновникстращал читателей своего опуса проблемами, которые якобы создает переправа.Крымский мост нарушает экосистему Керченского пролива исоздает препятствия для движения воды из Азовского в Черного моря, утверждаетзамминистра. По его словам, это приводит к заиливанию дна и в районе переправыи создает препятствия для судоходства.А пока завистливые украинцы захлебываются желчью, продолжается строиться. В скором времени на переправе откроется железнаядорога. Поезда соединят полуостров с Ростовом-на-Дону, Москвой, Екатеринбургоми другими городами.