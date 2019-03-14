В СМИ опубликованы новые сведения о ситуации рядом с переправой через Керченский пролив. Очевидцы сообщили о новом ЧП – проседании дорожного полотна.
В СМИ опубликованы новые сведения о ситуации рядом с переправой через Керченский пролив. Очевидцы сообщили о новом ЧП – проседании дорожного полотна.
О произошедшем свидетельствует видеозапись, сделанная
проезжавшим по трассе водителем. На кадрах заметно, что дорожное полотно
просело, как результат – опасность для движения автомобилей у Крымского моста,
сообщает украинское издание "Обозреватель".
ЧП произошло на трассе "Таврида", в 50 километрах
от переправы через Керченский пролив. "Со слов водителя, на новом дорожном
полотне в некоторых местах появились выщербины и мелкие проседания", -
передает интернет-газета, которая периодически публикует сомнительную
информацию про Крымский мост.
Сообщается, что на некоторых участках машина идет нормально,
а на других раскачивается. "Также во многих местах уже стерлась
разметка", – утверждает издание со ссылкой на некие местные СМИ.
Писать гадости про – любимое занятие
украинских СМИ. Ранее в прессе была опубликована статья замминистра по вопросам
временно оккупированных территорий Украины Юсуфа Куркчи, в которой чиновник
стращал читателей своего опуса проблемами, которые якобы создает переправа.
Крымский мост нарушает экосистему Керченского пролива и
создает препятствия для движения воды из Азовского в Черного моря, утверждает
замминистра. По его словам, это приводит к заиливанию дна и в районе переправы
и создает препятствия для судоходства.
А пока завистливые украинцы захлебываются желчью, продолжается строиться. В скором времени на переправе откроется железная
дорога. Поезда соединят полуостров с Ростовом-на-Дону, Москвой, Екатеринбургом
и другими городами.