Латвия построила забор с колючей проволокой на границе с Россией. Его длина составляет 93 километра, а высота - 2,7 метра. Общие затраты по проекту превышают 21 миллион евро, - рассказала в прямом эфире программы 60 минут корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.

"Латвия построила забор с колючей проволокой на границе с Россией. Его длина составляет 93 километра, а высота — 2,7 метра. Общие затраты по проекту превышают 21 миллион евро", — рассказала в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.О возведении этого забора Латвия объявила еще в октябре 2015 году. Как уверяют латвийские власти, единственная цель заграждения — борьба с нелегальной миграцией."Ежегодно латвийско-российскую границу нелегально переходят порядка 140 человек, из них 100 нарушителей — это вьетнамцы", — уточнила Дарья Григорова. Причем Латвия для них только транзит по дороге в другие страны Европы. Латвийцы сами помогают нелегалам. Здесь существуют организованные группы, бизнес которых — доставка вьетнамцев в страны ЕС. В этом году в Латвии за оказание подобных услуг задержано 10 человек.Граница Латвии с Россией имеет протяженность 283,6 километра. Страны Прибалтики неоднократно высказывали опасения по поводу потенциальной российской угрозы, а высокопоставленные чиновники Запада подозревали, что Россия может готовить нападение на страны Балтии. В НАТО продолжают принимать меры по защите своих союзников по альянсу, выражающиеся как в проведении совместных учений, так и в усилении военной мощи союзников.Несмотря на все опасения прибалтийских республик, никаких танков на российско-латвийской границе в районе деревни Зубки Дарья Григорова не заметила.