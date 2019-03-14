Паводок угрожает двадцати муниципалитетам Южного Урала. Губернатор региона и главы районов области на совещании обсудили подготовку к весеннему паводковому периоду. Глава Челябинской области отметил, что в зону возможного подтопления могут попасть более 30 населенных пунктов в 20 муниципалитетах.

Паводок угрожает двадцати муниципалитетам Южного Урала. Губернатор региона и главы районов области на совещании обсудили подготовку к весеннему паводковому периоду. Глава Челябинской области отметил, что в зону возможного подтопления могут попасть более 30 населенных пунктов в 20 муниципалитетах, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".Больше всего беспокойства вызывает возможное возникновение ледяных заторов в Троицком, Варненском, Ашинском и Брединском районах. Также сложная ситуация может возникнуть на шести реках, где зафиксировано промерзание русла и еще на двух, где уже образовались наледи.Как заявил Олег Климов, для борьбы с паводком сформируют специальную группировку, которая не допустит возникновения угрозы населению области. В ее состав войдут более 10 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц спецтехники. В том числе 2 вертолета, 2 самолета, которые выделит Минобороны, и более 160 плавсредств. Уровень воды будут контролировать в круглосуточном режиме с помощью беспилотников.