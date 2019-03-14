Первый канал убрал из программы документальный фильм Покидая
Неверленд. Исповедь жертв педофилии Майкла Джексона исчезла из сетки
вещания.
Первый канал убрал из программы документальный фильм "Покидая
Неверленд". Исповедь жертв педофилии Майкла Джексона исчезла из сетки
вещания.
Две серии документального проекта HBO "Покидая
Неверленд" значились в сетке на 15 и 16 марта. Однако несколько дней
назад с сайта канала таинственно исчезло
эфирное промо фильма вместе с баннером. "Похоже, что сверху все-таки
постучали...", – пишет телеграм-канал "Медиасрачи 2.0".
Четырехчасовой фильм, который планировал показать , выпустила компания HBO. В резонансной ленте режиссера Дэна Рида историю
своих отношений с Джексоном рассказывают хореограф Уэйд Робсон и IT-специалист
Джеймс Сейфчак. Они признаются, что в детстве подверглись сексуальному насилию
со стороны короля поп-музыки в его поместье "Неверленд".
Эффект после премьеры, которая состоялась на американском
фестивале независимого кино Sundance в январе, был оглушительный. Еще более
обострилась ситуация после показа фильма на канале НВО в начале марта. В разных
странах прошли митинги и пикеты в защиту чести и памяти Майкла Джексона, дело
доходило до столкновений протестующих с полицией.
Появились два лагеря, к одному из которых и примкнул, судя
по всему, . В первом – поклонники умершей 10 лет назад звезды, которые
защищают честь своего кумира. Во втором – в основном, преставители масс-медиа, которые
уже начали вычеркивать творчество артиста из своих эфиров. К примеру, практически
сразу после премьеры фильма создатели сериала "Симпсоны" удалили из
мультфильма эпизод с участием поп-легенды. А вслед за ними радиостанции Канады
и Новой Зеландии исключили из своих плейлистов песни Джексона. Видимо, и Первый
канал взял с них пример.