Первый канал убрал из программы документальный фильм Покидая Неверленд. Исповедь жертв педофилии Майкла Джексона исчезла из сетки вещания.

Первый канал убрал из программы документальный фильм "ПокидаяНеверленд". Исповедь жертв педофилии Майкла Джексона исчезла из сеткивещания.Две серии документального проекта HBO "ПокидаяНеверленд" значились в сетке на 15 и 16 марта. Однако несколько днейназад с сайта канала таинственно исчезлоэфирное промо фильма вместе с баннером. "Похоже, что сверху все-такипостучали...", – пишет телеграм-канал "Медиасрачи 2.0".Четырехчасовой фильм, который планировал показать , выпустила компания HBO. В резонансной ленте режиссера Дэна Рида историюсвоих отношений с Джексоном рассказывают хореограф Уэйд Робсон и IT-специалистДжеймс Сейфчак. Они признаются, что в детстве подверглись сексуальному насилиюсо стороны короля поп-музыки в его поместье "Неверленд".Эффект после премьеры, которая состоялась на американскомфестивале независимого кино Sundance в январе, был оглушительный. Еще болееобострилась ситуация после показа фильма на канале НВО в начале марта. В разныхстранах прошли митинги и пикеты в защиту чести и памяти Майкла Джексона, делодоходило до столкновений протестующих с полицией.Появились два лагеря, к одному из которых и примкнул, судяпо всему, . В первом – поклонники умершей 10 лет назад звезды, которыезащищают честь своего кумира. Во втором – в основном, преставители масс-медиа, которыеуже начали вычеркивать творчество артиста из своих эфиров. К примеру, практическисразу после премьеры фильма создатели сериала "Симпсоны" удалили измультфильма эпизод с участием поп-легенды. А вслед за ними радиостанции Канадыи Новой Зеландии исключили из своих плейлистов песни Джексона. Видимо, и Первыйканал взял с них пример.