Американский законопроект о доходах Путина является проявлением русофобии и негативно отразится на двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что антироссийские настроения усилятся ближе к президентским выборам в США.

Американский законопроект "о доходах Путина" является проявлением русофобии и негативно отразится на двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал это продолжением "эмоциональной экзальтации".По словам Пескова, Кремль не ожидает каких-то трезвых оценок от американских законодателей, поскольку сейчас они находятся "в плену эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку", и не могут продемонстрировать политическую волю.Как передает "Интерфакс", пресс-секретарь отметил, что русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США. По его словам, любой специалист, знакомый с историей США, понимает, что накал русофобии нарастает по мере приближения к выборам.Палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает Национальную разведку предоставлять подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента Владимира Путина. Если документ одобрит Сенат, он отправится на подпись Дональду Трампу.