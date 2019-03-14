Владимир Путин оплатил создание центральной иконы храма российских Вооруженных сил. Это его личные деньги, личный вклад в создание храма, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин оплатил создание центральной иконы храма российских Вооруженных сил. Это его личные деньги, личный вклад в создание храма, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России лично присутствовал и на церемонии закладки первого камня храма, напоминает ТАСС. Уже завершено сооружение 8-метрового цокольного этажа. Центральной иконой главного собора храма в Мытищах станет образ Спаса Нерукотворного. Икона создается в Сретенских архитектурных мастерских.Для главной иконы главного храма российской армии изготовили совершенно уникальную деревянную основу — комбинацию фрагментов частей лафета из-под орудия XVIII века, которое подняли со дна Невы, и прикладов стрелкового оружия, которым солдаты защищали Отечество. Икона будет иметь размер 90 на 80 сантиметров.Храм строится к 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Он открооется в подмосковном парке "Патриот" в мае 2020 года. Это будет третий по величине храм России. Главным архитектором храма стал Дмитрий Смирнов.