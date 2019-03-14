В скандальном поэтическом диалоге, устроенном знаменитостями в Сети, появился арбитр. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в стихотворной форме разнес телеведущую Ксению Собчак музыканта Сергея Шнурова.

В скандальном поэтическом диалоге, устроенном знаменитостями в Сети, появился арбитр. Член экспертного советапо развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукянв стихотворной форме разнес телеведущую Ксению Собчак музыканта Сергея Шнурова.Скандал знаменитостей набирает обороты. К его обсуждениюприсоединились общественность и СМИ. И это уже не первый "бой тиранов"отечественного шоу-бизнеса Собчак и Шнурова.Не смог молчать, глядя на грязную перебранку в Instagram,и Вадим Манукян. Он жестко и саркастически ответил обеим звездам в подобном жестиле.Ну что же бой закончен, раунд,Собчак, нокаут, поражение Шнура,И Ксюха издает победный саунд,И зрители кричат: ура, ура!Однако, что же видим мы в сухом остатке?Два лицедея публику позерством покорили?Им громко рукоплещут те, кто на скандалы падки,А этой паре профит: о них все снова говорили.Они герои времени? Серьезно?Паяцы, что смешат народ?Сместить их с "трона" и пока не поздноПора Героям, а не тем, кто только воду льет.Народ, давно пора менять "элиты",Ведь эти однозначно устарели,И снова сдвинуть тектонические плитыПора нам вспомнить: это мы умели!Героями всегда была полна Россия,Тогда Гагарин, ныне Нурбагандов,Так, может, сделаем вокруг себя красиво?Под лавку паразитов всех и гадов!Пора нам перевернуть игру,И перестать подпитывать финансово всю эту клоунаду,Ну а пока они в шале едят икру,И ананасы с рябчиком. Уверены? Так надо?Прекратиться ли перепалка Ксении Собчак и Сергей Шнурова в соцсети – неизвестно. Возможно, у них вскоре найдется новый повод для того, чтобы "покусать" друг друга.