В скандальном поэтическом диалоге, устроенном знаменитостями в Сети, появился арбитр. Член экспертного совета
по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян
в стихотворной форме разнес телеведущую Ксению Собчак музыканта Сергея Шнурова.
В скандальном поэтическом диалоге, устроенном знаменитостями в Сети, появился арбитр. Член экспертного совета
по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян
в стихотворной форме разнес телеведущую Ксению Собчак музыканта Сергея Шнурова.
Скандал знаменитостей набирает обороты. К его обсуждению
присоединились общественность и СМИ. И это уже не первый "бой тиранов"
отечественного шоу-бизнеса Собчак и Шнурова.
Не смог молчать, глядя на грязную перебранку в Instagram,
и Вадим Манукян. Он жестко и саркастически ответил обеим звездам в подобном же
стиле.
Ну что же бой закончен, раунд,
Собчак, нокаут, поражение Шнура,
И Ксюха издает победный саунд,
И зрители кричат: ура, ура!
Однако, что же видим мы в сухом остатке?
Два лицедея публику позерством покорили?
Им громко рукоплещут те, кто на скандалы падки,
А этой паре профит: о них все снова говорили.
Они герои времени? Серьезно?
Паяцы, что смешат народ?
Сместить их с "трона" и пока не поздно
Пора Героям, а не тем, кто только воду льет.
Народ, давно пора менять "элиты",
Ведь эти однозначно устарели,
И снова сдвинуть тектонические плиты
Пора нам вспомнить: это мы умели!
Героями всегда была полна Россия,
Тогда Гагарин, ныне Нурбагандов,
Так, может, сделаем вокруг себя красиво?
Под лавку паразитов всех и гадов!
Пора нам перевернуть игру,
И перестать подпитывать финансово всю эту клоунаду,
Ну а пока они в шале едят икру,
И ананасы с рябчиком. Уверены? Так надо?
Прекратиться ли перепалка Ксении Собчак и Сергей Шнурова в соцсети – неизвестно. Возможно, у них вскоре найдется новый повод для того, чтобы "покусать" друг друга.