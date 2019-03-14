В Нигерии обрушилось трехэтажное здание школы. Более сотни человек оказались под завалами. Несколько уже учеников доставлены в больницы Лагоса. Пока информации о погибших нет.

В Нигерии обрушилось трехэтажное здание школы. Более сотни человек оказались под завалами. Несколько уже учеников доставлены в больницы Лагоса — крупнейшего города страны. Пока информации о погибших школьниках нет.К месту происшествия прибыли спасатели и медики, сообщает РИА Новости. Причиной обрушения называется ветхость постройки. Три года назад на юге Нигерии обвалилось здание церкви во время службы. Тогда под обломками храма погибли более ста человек. Три десятка человек оказались под завалами в этом году, когда от износа рухнул пятиэтажный жилой дом.