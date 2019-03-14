В Москве полицейские задержали 23-летнего приезжего. В супермаркете на проспекте Мира он пырнул ножом охранника в супермаркете.

В Москве полицейские задержали 23-летнего приезжего. В супермаркете на проспекте Мира он пырнул ножом охранника в супермаркете.Между молодым человеком и сотрудником магазина произошел конфликт, сообщила начальник пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь. В ходе словесной перепалки покупатель нанес своему оппоненту удар ножом. ТАСС отмечает, что возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").Пострадавший доставлен в больницу.По статистике правозащитных организаций, драк в магазинах, особенно вне крупных российских городов, становится только больше.