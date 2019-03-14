Сотрудники полиции установили, что 23-летний мужчина, находясь в парке на Крымском Валу, не являясь сотрудником органов внутренних дел, находился в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка установили факт неправомерного ношении форменной одежды сотрудника органов внутренних дел.В полицию поступила информация о том, что в одном из парков культуры и отдыха столицы неизвестный мужчина в форме полицейского ведет себя подозрительно.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что 23-летний мужчина, находясь в парке на Крымском Валу, не являясь сотрудником органов внутренних дел, находился в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов. Со слов молодого человека он снимал видеоролики для дальнейшего размещения в социальных сетях.В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».Дело об административном правонарушении направлено в суд.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60