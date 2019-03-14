Заявитель, инсценировав похищение своего автомобиля, обратился в полицию с заявлением о его пропаже, намереваясь в дальнейшем получить страховые выплаты...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Новогиреево задержали жителя Московской области по подозрению в покушении на мошенничество в сфере страхования.В полицию с заявлением обратился 34-летний мужчина. По его словам, неизвестные похитили его автомобиль марки «Ауди» стоимостью свыше 1 млн 800 тысяч рублей. Гражданин также намеревался обратиться в страховую компанию с целью получения денежных средств, выплата которых предусмотрена при наступлении страхового случая.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что заявитель на самом деле инсценировал похищение своего автомобиля. Сотрудники уголовного розыска задержали его в подмосковном городе Балашиха.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73